Bevoorraden winkels Gestel niet via smalle straatjes

Wanneer komen hier sociale huurwonin­gen?

16 september SINT-MICHIELSGESTEL - Ze wapperen in de wind en zijn een stil protest. Op de plek waar gemeenschapshuis De Huif stond in Sint-Michielsgestel zijn een serie spandoeken en teksten aan de bouwhekken gehangen. ‘Het hoeft niet duur, hier sociale huur!’ en ‘Gaan we sociaal doen of is Gestel écht een dorp voor de rijken?’