Bevrijdingsfeest met colonne van Wheels rijdt van Gemonde naar Middelrode

Heeft Schijndel en Veghel haar bevrijdingsfeesten al achter de rug in het kader van 75 jaar na Market Garden, Sint-Michielsgestel maakt zich 20 oktober op voor een groots bevrijdingsfeest dat begint in Gemonde en via Gestel, Den Dungen en Berlicum richting Middelrode gaat.

Doedelzakspelers

Zo hebben de Oranjecomités en de heemkundeverenigingen van alle kernen de handen ineen geslagen om een dag lang te herdenken dat 75 jaar geleden in oktober de dorpen een voor een werden bevrijd van het Duitse juk. Op 20 oktober begint een militaire colonne van Wheels met voertuigen om 9.30 uur bij De Schuif in Gemonde. De colonne wordt vergezeld van twee tanks en een truck vol muzikanten die op de doedelzak spelen. Deze bagpipe-band stapt vlak bij het centrum steeds uit en gaat spelend naar de verzamelplek.

Om 11.30 uur is de colonne op het Meanderplein in Gestel, om 12.45 uur bij de Litserborg in Den Dungen, om 14.00 uur bij Den Durpsherd in Berlicum en om 15.15 uur bij de Moerkoal in Middelrode. Overal staat de colonne een tijd stil zodat bezoekers de oude legervoertuigen kunnen bewonderen.

Oorlogsspeelgoed

In De Schuif wordt verder een lezing gehouden over de oorlog en een pre-tentoonstelling van het Freelandmuseum gehouden. In Gestel werken scouting, harmonie en gilde samen aan de herdenkingsactiviteiten. In De Litserborg is er een tentoonstelling en fietstocht. In Den Durpsherd is er een presentatie over oorlogsspeelgoed en een tentoonstelling. In De Moerkoal treedt de harmonie op bij het Beukplein.

Schoolproject

Aan het bevrijdingsfeest van 20 oktober zijn ook basisscholen gekoppeld. Kinderen van de scholen kunnen een gedicht of een werkstuk maken over de Tweede Wereldoorlog. Kinderen die mooie bijdragen hebben gemaakt kunnen zo een plekje verdienen om in de militaire colonne mee te rijden. Per kern worden twintig kinderen uitgezocht die mee mogen rijden op een van de twee tanks of andere militaire voertuigen van Wheels.