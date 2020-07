Bewoner blust brand in eigen huis in Boxtel, maar loopt ernstige brandwonden op

Van moordzaak tot Boxtelse soldaat en Napoleon Bonaparte: oud-recher­cheur bijt zich overal in vast

17 juli BOXTEL - Drie professionele scanners heeft Christ van Eekelen (68) al versleten in de afgelopen twaalf jaar. Ook nummer vier maakt overuren in de werkkamer van de Boxtelse oud-rechercheur, een ruimte die gevuld is met historische boeken, knipsels en oude foto’s. Van Eekelen heeft zichzelf een regelrecht monnikenwerk opgelegd: het digitalisering van historische foto’s uit de plaats die hij al 64 jaar zijn thuis noemt. Aan die taak wijdt hij zich dagelijks, vakanties en familietijd uitgezonderd. Geen wonder dat de 25.000ste foto binnenkort aan Beeldbank Boxtel toegevoegd kan worden.