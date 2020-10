Bewoners bedenken voor een eigen oerbos in Liempde

LIEMPDE - Bewoners van de Savendonksestraat in Liempde hebben een alternatief plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van een oerbos in de Geelders. Via de opgerichte stichting De Savendonk willen de omwonenden ook invloed op inrichting en later het beheer van het gebied.

Een oerbos aan de 'andere kant' van de weg zien bewoners van de Savendonksestraat in Liempde niet zitten. Dat lieten ze natuurorganisatie Ark, die plannen daarvoor enige tijd geleden lanceerde, al eerder weten. Tegen natuurontwikkeling in hun woonomgeving zijn ze echter ook allerminst.

Woongenot

De onlangs opgerichte stichting De Savendonk heeft daarom een alternatief plan opgesteld: Mooi Savendonk, sterkere Geelders. ,,Met het beste van twee werelden'', aldus de stichting. ,,Het leembos van de Geelders wordt versterkt zoals Ark wil en dat geldt ook voor het mooie karakter van de Savendonksestraat en omgeving.''

De stichting zegt zo tegemoet te komen aan natuur- en cultuurhistorische belangen alsmede aan het woongenot en het belang van recreanten. ,,Wij willen dit realiseren in overleg met alle betrokken partijen in een constructieve dialoog.''

Voornaamste verschil tussen de plannen van Ark en de stichting is, globaal genomen, dat de voorkant van het beoogde gebied bij Ark ook bos moet worden en de bewoners kiezen voor een meer open landschap.

Volledig scherm De plek van het oerbos. © Jan Zandee

Het zo gewenste overleg tussen de partijen lijkt er ook te komen. Ark-projectleider Ger van den Oetelaar laat weten dat het plan Mooi Savendonk, sterkere Geelders hem een goed gevoel heeft gegeven. ,,Ook omdat terugbrengen van de leembossen zoals wij beogen er een duidelijke plaats in heeft gekregen. Eerder merkten wij al dat de bewoners trots zijn op hun omgeving. En die willen versterken.''

Bijscholen

Ark heeft inmiddels uitgebreid gereageerd op het alternatief dat door De Savendonk is gepresenteerd. ,,De inbreng gaan we verwerken in het nieuwe concept inrichtingsplan dat we in het tweede deel van november gereed hopen te hebben en dan met alle betrokken partijen gaan bespreken. Ook met de stichting De Savendonk.''

Met alleen presenteren van een eigen plan is de stichting nog niet klaar. De Savendonk wil ook daadwerkelijk meepraten over de ontwikkeling in het zogenoemde Geelders-beraad en later ook een steentje bijdragen aan het beheer van het gebied. ,,Desgewenst laten we ons bijscholen zodat we ook formeel gekwalificeerd zijn daarvoor.''

Van den Oetelaar laat weten dat het Geelders-beraad, waarin professionele organisaties als waterschap en gemeenten een plaats hebben, begin november bijeenkomt. ,,Dan bespreken we hoe de belangen van alle partijen in het gebied worden gewaarborgd en in welke vorm de inspraak het best geregeld kan worden.''