Bewoners Burgakker verbijsterd over natuurbestemming van hun tuinen aan de Dommel

Uitzendor­ga­ni­sa­tie: ‘Arbeidsmi­gran­ten kunnen nu nog niet weg van park Schijndel’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Uitzendorganisatie Ciseli wil in de buurt van Veghel een park bouwen voor arbeidsmigranten. Pas als dat er is kunnen de migranten vertrekken van recreatiepark De Molenheide in Schijndel.

29 september