Bewoners De Croon in Boxtel dreigen oplaadpaal te saboteren

Wát als je niks begrijpt van al die adviezen over corona?

11:26 DEN BOSCH - Hoe moet dat als je een verstandelijke beperking hebt, of psychiatrische problemen en je kunt al die informatie over het corona-virus maar moeilijk lezen, laat staan begrijpen? Dan biedt zorgorganisatie Koraal (van De La Salle in Boxtel en De Maashorst in Reek) de oplossing. En daar is landelijk belangstelling voor.