Bewoners komen met eigen plan voor veilige Mijlstraat in Lennisheuvel: ‘Een flinke verbetering en past ook nog eens mooi’

LENNISHEUVEL - Het wachten is op het definitieve ‘ja’ van de Raad van State. Maar over een paar weken kan er naar aller waarschijnlijkheid eindelijk een begin worden gemaakt met de bouw van Achter den Eijngel, de zo gewenste uitbreidingswijk van Lennisheuvel. Bewoners van de Mijlstraat zijn bang voor verkeersproblemen vanwege de nieuwbouw. Daarom komen zij met een plan om die problemen voor te zijn.

Het bouwbord dat de komst van Achter den Eijngel aankondigt, is geplaatst. De zo gewenste uitbreiding van Lennisheuvel met bijna negentig woningen is aanstaande, al moet de Raad van State zich nog uitspreken over bezwaren van onder meer milieuvereniging Het Groene Hart. Dat de wijk er evenwel komt, leidt geen twijfel. Omwonenden uit met name de Mijlstraat hebben daarom de afgelopen maanden niet stil gezeten. Ze zijn niet direct tegen het project, maar hebben de ontwikkelingen met argusogen gevolgd. Vooral vanwege de vrees voor verkeersproblemen omdat de ‘uitrit’ van Achter den Eijngel uitkomt op de Mijlstraat.

,,We zijn er al een paar jaar over in gesprek”, zegt Ton Jonkers namens de bewoners. ,,We hebben steeds aangegeven niet tegen de woningbouw te zijn, maar wel zorgen te hebben over de verkeersafwikkeling via de Mijlstraat en dus de veiligheid. Kom maar met een voorstel, was in feite het advies vanuit het gemeentehuis.”

Samenwerking

Daarmee zijn Jonkers en de andere bewoners aan de slag gegaan. Hebben Stein van Bunschot, landschapsarchitect die ook in het dorp woont, in de arm genomen. ,,In prima samenwerking is er een plan voor herinrichting van de Mijlstraat uitgekomen. Met een verhoogd plateau ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe wijk, met vrij liggende voetpaden en nieuwe bestrating. Maar vooral met oog voor wat er wel kan en wat niet. Zo zijn de sloten die de Mijlstraat kenmerken gebleven.” En niet onbelangrijk tegenwoordig: voor de uitvoering van het plan hoeft geen enkele boom te wijken.

Het gaat om het stuk tussen rijksmonument Den Eijngel en de Heer en Beekloop. ,,Paar honderd meter, maar het is wel een flinke verbetering, veiliger en past ook nog eens mooi in de Edelhertenroute. Mensen wandelen vanaf het station richting Best en komen dan ook via de Mijlstraat, waar ze straks veiliger kunnen lopen”, aldus Jonkers.

Realiseren

Niet alleen met gemeente Boxtel is overleg geweest, ook met projectontwikkelaar Janssen-De Jong en met het dorpsberaad Rond Kerk en Orion. De bouw van de eerste woningen zal volgend jaar starten. De ontwikkelaar zal in ieder geval het deel voor zijn rekening nemen waarop de ontsluiting van de wijk aansluit op de Mijlstraat. ,,De rest zullen we in overleg met de gemeente moeten realiseren”, aldus Jonkers, die de kosten schat op zo’n twee ton.

Volledig scherm Voorzitter Stefan van den Nieuwenhof van de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL) kijkt vanaf de Mijlstraat naar het terrein (in de verte) waarop de nieuwe woningen komen. © Johan van Grinsven