Bewoners ontdekken zelf schoorsteenbrand in woning in Liempde

Minder nieuwe werklozen in Meierij dan in Brabant en landelijk

15:21 HAAREN - Terwijl afgelopen maand landelijk en in Brabant het aantal werklozen met een ww-uitkering met gemiddeld 4 procent is gestegen, laat de Meierij een ander beeld zien. In de vergelijking van februari met maart gaat de werkloosheid in Sint-Michielsgestel en Meierijstad ook omhoog, maar een stuk minder sterk. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.