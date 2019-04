Bewoners Sint-Oedenrode bezorgd om veiligheid zonnepanelen

SINT-OEDENRODE - Twee weken geleden brandde een woning in Sint-Oedenrode uit, als gevolg van een storing in de zonnepanelen. De panelen liggen op een groot aantal huizen in een nieuwbouwwijk. Bewoners maken zich zorgen.

De angst voor een nieuwe brand in de wijk Rooise Gaard zit er goed in. ,,Mijn vriendin zei: haal ze er maar snel af. Liever dat, dan je huis in brand", zegt bewoner Thjeu Habraken. De buurt plaatst vraagtekens bij de brandveiligheid van de zogenoemde ‘indak’ panelen, die niet óp het dak, maar erin zijn verwerkt. Uit onderzoek van TNO in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat dit systeem vaker tot brand leidt dan reguliere panelen.

Onderzoeken en doormeten

Om herhaling te voorkomen en meer zekerheid te krijgen over de brandveiligheid van het systeem heeft woningbouwcorporatie Woonmeij opdracht gegeven alle panelen in de nieuwe wijk te onderzoeken en doormeten. Dit gebeurde vorige week al bij de eerste huizen in de wijk. Afgelopen zaterdag waren tientallen woningen aan de Sluitappel, Ruys de Beerenbrouckstraat, Dijksteegje en Grote Doelenlaan aan de beurt. Behalve de installatie op zolder werd ook de aansluiting in de meterkast doorgemeten op afwijkende waarden. Bouwbedrijf Van Stiphout, dat de woningen zette en het onderzoek coördineert, wilde zaterdag geen media toelaten bij die metingen. ,,Het gaat hier puur om preventieve controles in de woningen”, aldus het bedrijf.

Geen gekke dingen

De dag na de brand werden alle panelen in de wijk uitgeschakeld. Dat heeft bij de bewoners wat van de gerezen zorgen weggenomen. Maar gerust op een goede afloop zijn ze nog allerminst. ,,Nu staan ze uit en kan er gelukkig niks gebeuren. Maar wat als ze straks weer aan gezet worden", vraagt Habraken zich af. In de woning van Angelo Gevers werden vorige week geen gekke dingen geconstateerd. Desondanks maakt hij zich zorgen: ,,Je weet het niet, waar komen die panelen vandaan? Misschien is het wel goedkope Chinese troep. En degene die ze heeft aangesloten, heeft die er wel verstand van?”

De controles blijven vooralsnog beperkt tot de woningen van Woonmeij. Andere Brabantse woningcorporaties komen niet in actie. Zij zeggen alle vertrouwen te hebben in hun installateur en werken niet of nauwelijks met indaksystemen. Logisch ook, vindt Marlies Kolthof, woordvoerder van Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties. ,,We gaan niet op basis van een paar incidenten alle corporaties adviseren om extra controles uit te voeren. Dan doen we ook niet als er ergens een ketel springt of koolmonoxide ontsnapt. En hier ook niet, de corporaties werken met professionele installateurs, niet met beunhazen.”

Ook Jaap Baarsma van Holland Solar, de branchevereniging van de zonne-energiesector, vindt het niet nodig om zonnepanelen in het hele land te gaan controleren. Volgens Baarsma zijn de indakpanelen op zich veilig, maar ontstaat het gevaar door stekkers die niet goed zitten. ,,Merk a moet op merk a zitten en niet op merk b.” Baarsma rept over zestien branden bij daken met zonnepanelen op een totaal van 170.000 installaties. ,,Het zijn incidenten, maar dat laat onverlet dat het heel vervelend is.”

Vervelend, dat vindt ook Mark Hellings. Zijn woning aan de Ruys de Beerenbrouckstraat was zaterdag aan de beurt voor een controle. ,,De woningbouw heeft goed gereageerd door alles door te meten.” Echt zorgen heeft hij zich niet gemaakt. ,,Het zou wel sterk zijn als er in korte tijd twee huizen hierdoor in brand vliegen.”