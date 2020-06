Bewoners willen pastorietuin in Boxtel alvast op papier in oude glorie herstellen

BOXTEL - De strijd om legaliseren van de kaalslag in de pastorietuin van de Heilig Hartkerk in Boxtel woedt nog volop. En een nieuwe dient zich aan. Omwonenden zeggen ook in verzet te komen tegen de voorgenomen bebouwing in de tuin waarvoor de kaalslag nodig was.

De pastorietuin bij de Heilig Hartkerk in Boxtel moet in ieder geval op papier in ere worden hersteld. Zodat er een waarheidsgetrouw beeld is van voor de illegale kaalslag vorig jaar maart. Met dat voorstel kwamen omwonenden onlangs tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie. Die behandelde hun verzet tegen de achteraf verleende kapvergunning aan projectontwikkelaar Vrijborg, waarmee de gemeente Boxtel het hanteren van de zaagmachine wil legaliseren.

Geen vergunning voor bouw

Vrijborg wil in de pastorietuin een woonzorghuis bouwen voor senioren met dementie en zeven woningen. De tuin werd daarvoor vorig jaar alvast 'klaar gemaakt' door alle beplanting te verwijderen. Zonder vergunning, die Boxtel achteraf verleende. Omwonenden beoordeelden die als een lachertje en maakten bezwaar. ,,Omdat er veel meer is verdwenen dan alleen de paar bomen die in de vergunning zijn opgenomen", zei Ger Daverveld namens de bewoners nog maar eens tegen de voorzitter van de bezwarencommissie.

Zijn voorstel is nu om met behulp van onder meer oude luchtfoto's en informatie van mensen die het onderhoud deden, te komen tot een precieze weergave van hoe de tuin er voor maart 2019 uitzag. ,,Welke soorten bomen en struiken, hoe oud en wat waar stond", aldus Daverveld. Die er wel op wijst dat dieren, zoals sperwers, ijsvogels, eekhoorns en egels die er voorkwamen, sowieso zijn verdwenen. Die 'denkbeeldige' situatie zou dan wellicht even op de plank kunnen worden gelegd en weer in beeld komen na de afwikkeling van de procedure die moet leiden tot de bebouwing in de tuin.

Terug in oude glorie

Want Daverveld snapt ook dat het onzin zou zijn dat de tuin nu in oude glorie moet worden hersteld, terwijl er kans is dat over enige tijd een wijziging van het bestemmingsplan de bouw van het woonzorghuis en de woningen mogelijk maakt. ,,Het gaat om een enorme bebouwing, die niet past in de omgeving met rijksmonumenten als kerk en klooster. Er blijft zo niets van de tuin over, terwijl in de eigen visie Groene Levensader van Boxtel staat dat deze ingericht zou moeten worden als park."