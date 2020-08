Bezige bij in Gemonde: ‘Ik hou meer van lezen dan van schieten’

Hij bladert door kopieën van de Cataloghe van de deeckens en deeckerinnen van de Schutterije van St. Antonius tot Gemonden, 1636. Hans van der Schoot is hoofdman van het Gemondse gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan. Een hele mondvol. ,,We zeggen ook wel Jecas." Sinds 1 juni mag Hans weer in het archief in gildeaccommodatie Datmunda. Gelukkig maar, want er is werk aan de winkel! ,,We gaan alles overdragen aan het BHIC." Hans is dol op geschiedenis. ,,Ik hou meer van lezen dan van schieten. Mijn vrouw en zoons schieten juist liever. Doen ze goed."

Goede schutters

Veilig dorp dus, met al die goede schutters? Hans grinnikt. ,,Nou, alle geweren en kruisbogen liggen achter slot en grendel, maar ons gilde valt wel vaak in de prijzen, ja." Hij pakt een stokoud boekje uit een archiefdoos. Met sporen van plakband. ,,We wilden deze en vijf andere oude boekjes laten restaureren." Archiefgenoot Harry Geerts tuurt naar het gehavende boekje. ,,Zou in totaal 30 tot 40.000 euro kosten. Gaan we dus niet doen."

Hans pakt een veel nieuwer boekje uit het gildearchief, uit 1898, met adresgegevens, geboortedata en zo. ,,Deze is in 1979 nog bijgewerkt en dan mag je er negentig of honderd jaar niet in kijken. Alleen Harry en ik. Ligt wettelijk vast."

Gemondse Quiz

Heemkundevereniging Den Hogert, ook daar heeft Hans zijn hart aan verpand. ,,Ik ben 'toegevoegd bestuurslid'." Brede grijns. ,,Dat betekent dat ik eerst mag kijken hoe ik het vind. Ja, bevalt prima!" En dan steekt Hans ook nog veel tijd en energie in het maken van de Gemondse Quiz waar elk jaar het halve dorp aan meedoet. Maar 't is de vraag of het dit jaar doorgaat. ,,We zijn er wél mee bezig. Misschien met minder mensen op locatie. Of digitaal - gelukkig heb ik een handige zoon."

En dan die lege plek op de muur in Datmunda. Daar moet nog een staatsiefoto komen van alle gildeleden. Vanwege de fusie hebben veertien gildeleden een nieuw uniform én er is een nieuw vaandel. Maar ja, die 1,5 meter... Hans grijnst. ,,Anders maar fotoshoppen."