Bezoekers Bierpompfeest in Esch kiezen ook een afscheidscadeau

Dierenbe­scher­mers doen aangifte tegen Boxtelse varkens­boer

29 mei BOXTEL - Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals gaat aangifte doen tegen een varkenshouder in Boxtel, bij wie eerder de actiegroep Meat the Victims binnendrong om beelden te maken van de wijze waarop er met het vee werd omgesprongen. House of Animals heeft de beelden bestudeerd en vergeleken met tal van wetsartikelen ter bescherming van dieren.