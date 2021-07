Bezoekers krijgen ‘totaalbelevenis’ bij bezoek aan brouwerij Mieghelm in Sint-Michielsgestel

SINT MICHIELSGESTEL - Hoe brouw je bier en wat is stachelen? Die vragen werden zaterdag beantwoord tijdens de open dag bij de kleine bierbrouwerij Mieghelm en het voormalige Smederijmuseum in Sint Michielsgestel. Met je neus bovenop het ambachtelijke brouwproces van een heerlijk biertje. Wie wil dat nou niet? Het genoegen was zaterdag aan de bezoekers van de open dag van de dorpsbrouwerij.

Bij het uitje kregen zij meer voorgeschoteld aan oude ambachten aan de Venkant in Sint-Michielsgestel. Want ook de smederij en bakkerij waren in oude glorie in werking, met demonstraties van ‘vakmanschap uit lang vervlogen tijden’.

Geen idee van het brouwproces

Marieke Ketelaars kwam voor de demonstraties en uitleg van De Vijf Ambachten uit Vorstenbosch. Hoewel de jonge vrouw geen bierdrinker is slorpt’ ze alle informatie over de kleinschalige bierproductie op. “Ik had er absoluut geen idee van hoe het brouwproces verloopt”, zegt Marieke na afloop van de uitleg van brouwer Theo Kurstjens. Hij beschrijft de werkwijze, met allerlei details die de verschillende soorten Mieghelmbier smaakvol maken. De rol van de koperen ketels, de kwaliteit van gerst, hop, mout, hoe suikers tot alcohol worden omgezet, tot aan het bottelen. “Hier valt veel te leren”, lacht Marieke.

Nagelaten kroonjuweeltje

Dorpsbrouwerij Mieghelm is een ‘kroonjuweeltje’ dat de inmiddels overleden smid Thijs van den Helm aan zijn familie naliet. Tot zo’n dertien jaar terug floreerde op het terrein zijn Smederijmuseum dat op last van hogerhand de deuren moest sluiten.

De smid gaf een aantal demonstraties.

Quote Smederij en brouwerij niet altijd open, want er is geen boterham aan te verdienen John van Breugel , smid tijdens de open dag

Momenteel kunnen gezelschappen een bezoek plannen. Een algehele openstelling zit er volgens smid John van Breugel niet meer in. “Daar moet je te veel medewerkers voor optrommelen, en er is geen boterham aan te verdienen.” Van Breugel doet zijn verhaal voor een nieuw groepje bezoekers, een drietal toehoorders in de oude smidse.

Stachelen

Daar waren Janneke van Hulten en Noor Nijrolder een uurtje voordien. “Ook al kende ik het al enigszins, het blijft de moeite meer dan waard”, oordeelt Janneke. Noor beaamt het en verwondert zich nóg over de haast magische pook die John van Breugel in een glas bier hield. De smid plaatst glazen bier op het aambeeld, pookt het vuur stevig op en houdt de eerder die dag gesmede gekrulde staaf ijzer erin. ‘Stachelen’ heet het. De withete pook laat de alcohol in het glas verdampen en de suiker karamelliseren. En ja, het goddelijke drankje is zeker nog te drinken, met een toegevoegd vleugje van karamel.

Totaalbelevenis

Marieke met haar gezelschap en de groep van Noor en Janneke blijven nog even op het knusse oude-ambachtencomplex. Voor een drankje bijvoorbeeld. En waar de één twijfelt over een ovenvers worstenbroodje, neemt de ander er gewoon één. Een bezoekje aan de Vijf Ambachten is een alleraardigste totaalbelevenis, vinden de vrouwen. “Léuk joh, om hier met een groepje jongeren naar toe te komen. Echt boeiend en gezellig.” .

Op 31 juli gaan de deuren bij de brouwerij, het bakhuisje en smidse weer open voor gasten.