Bezoekers milieustraat Boxtel erg tevreden met nieuwe container van kringloopwinkel

Column Pa en ma Musters: een diepe buiging voor jullie

17:00 Ze haalden één in plaats van vier keer chocoladebollen. Zaten slechts één middag in de stress, hoeven maar één nieuwe outfit aan te schaffen voor de diploma-uitreiking en misschien kregen ze bij de vlaggenstokken ook wel kwantumkorting. Tot zover de voordelen, want als ik eraan denk wat pa en ma Musters allemaal hebben doorgemaakt en nog gaan doormaken... Als ouders van maar liefst vier geslaagden zijn zij de echte winnaars wat mij betreft.