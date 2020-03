Bezoekmogelijkheden St. Barbara in Wijbosch teruggebracht na besmetting coronavirus

Corona zit huwelijks­fees­ten dwars en eettafels blijven leeg: ‘Het regent annulerin­gen’

14 maart SCHIJNDEL/BOXTEL - Corona slaat snoeihard toe in de samenleving, zo ook bij de horeca. Het valt akelig stil in restaurants en feestzalen in Schijndel, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren. ,,Voor bruidsparen is het zeker zo verdrietig.” De lokale horecabond in Meierijstad vraagt de gemeente om steun.