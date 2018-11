Bezwaar tegen bouwplan Hobbendonk Boxtel te laat

Video Kijk hoe Isa (9) uit Den Dungen wraakzuch­tig met quad door supermarkt rijdt

13 november DEN DUNGEN - Isa van Uden (9) uit Den Dungen verandert plots van een schattig klein meisje in een draak van een kind en haalt rijdend op een quad de hele supermarkt overhoop. Haar vriendjes helpen de bende in de winkel als een soort 'New Kids’ nog groter te maken. Het staat allemaal op film.