Bibliotheek Boxtel ziet Heemkunde graag komen als nieuwe 'buurman’

Nu de wereldwinkel van Just Fair is gestopt in de Boxtelse bibliotheek, vertrekt de Heemkunde naar de bieb. ,,Een mooie aanvulling op wat wij hier doen met de bibliotheek", zegt Martin Hol van Huis73, waaronder de Boxtelse bibliotheek valt.

Vergaderen

,,Het gebeurt in goed overleg. De Heemkunde Boxtel krijgt in de bibliotheek op de plek van Just Fair een ruimte voor het wekelijkse spreekuur. Ze mogen ook onze ruimten gebruiken voor vergaderingen. Op de bovenverdieping huren ze ruimte van de gemeente voor de archiefopslag. Ze vullen onze activiteiten mooi aan. De bezoekers van de bibliotheek, op zoek naar lokale historie, kunnen bij de Heemkunde Boxtel aankloppen. En als ze lezingen willen houden, kan dat ook in onze bibliotheek", zegt Martin Hol.

Regio-VVV zit niet meer in 't Hofje. De Heemkunde Boxtel vertrekt nu ook naar de bibliotheek Boxtel.

Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel vindt het vertrek uit 't Hofje wel heel jammer. ,,Dat is een van de mooiste historische panden van Boxtel. En we hadden in 2019 net ons archief verhuisd naar hier en daarvoor stellingen gebouwd. We waren in feite nog niet eens klaar met al het rubriceren van de archiefstukken en -dozen. Toch is de bibliotheek ook een mooie plek. We zijn daar wel drie keer zoveel geld kwijt aan de ruimte huren van de gemeente.”

Trap

De komende tijd gaat de Heemkunde Boxtel nieuwe stellingen bouwen op de bovenverdieping bij de bibliotheek. Daar komt het grote archief te zitten in stellingen van wel drie meter hoog. ,,We moeten een trap gebruiken om bij de bovenste dozen te kunnen. Maar die heb je niet elke dag nodig", aldus Van Eekelen.

De bibliotheek in Boxtel.

Als Just Fair alle spullen heeft weggehaald, gaat de Heemkunde beneden de nieuwe ruimte inrichten als ontmoetingsplek. Van Eekelen: ,,We hopen meer jonge mensen aan te spreken die voor leesboeken de bibliotheek binnenlopen. Dus zijn er nieuwe kansen op meer publiek. Bij 't Hofje liep de jeugd niet zo naar binnen.”

Velder

De Regio- VVV nam zijn intrek in Groot Velder op het Landgoed Velder in Liempde. In Den Bosch werd het pand de Moriaan al eerder verlaten door Regio-VVV. Daarna volgde dus ook 't Hofje in Boxtel. In Liempde werken ze nu met tien werknemers voor vijftien gemeenten.