Bibliotheek Brenthof nu ook bijna plat: kaalslag in Gestel nu compleet

Gestel kan zich nu opmaken voor twee jaar ‘een bouwput’ in het hartje van het centrum rond het Petrus Dondersplein. Want weldra verrijzen er nieuwe appartementengebouwen zoals de Raadskamer, Brenthof en Dommelstaete.

Een en ander betekent wel dat er tijdelijk wat geschoven wordt met een aantal zaken. Zo is de bushalte in de Nieuwstraat verplaatst, zodat er een goede bouwinrit is voor het bouwverkeer dat naar de Raadskamer moet. En verder is naast het oude raadhuis plaats gemaakt voor fietsenrekken. Dat gebeurt in het kleine hof waar de vlaggenpalen stonden. Maar ook dat is weer tijdelijk.