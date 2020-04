Bibliotheek Den Dungen klaar, maar mag nog geen klanten ontvangen

DEN DUNGEN - Je moet wat als bibliotheek in coronatijd. Geen bezoekers, dus ga je zelf maar voorlezen. Voor de kleintjes. De net verbouwde bibliotheek in Den Dungen doet het op Facebook en de eigen site.

De verbouwing van de bibliotheek in de Litserborg is klaar. Er is eenzelfde huiskamersfeer gemaakt als in het Grandcafé van de Litserborg met een leestafel en gezellige hoekjes. Helaas heeft het publiek daar nog geen sikkepit aan. Want het coronavirus houdt, net als op heel veel andere plekken, de boel op slot.

Quote Alles wat we af wilden hebben is nu ook klaar Franny van Geest, Bibliotheek Litserborg

,,We hebben hard gewerkt. En alles wat we af wilden hebben is nu ook klaar. Alleen de betaalautomaat doet nog niet helemaal wat ie moet doen. Die moet nog beter afgesteld worden. En de uitleencomputer, die moeten we uiteraard, als we straks weer open zijn, goed uitproberen en misschien nog een beetje fine-tunen”, zegt Franny van Geest van bibliotheek Litserborg.

Gezellige zithoekjes en leestafel

De bieb werd een paar weken geleden helemaal leeggehaald. Alle boeken verdwenen in grote blauwe bakken, zodat daarna de vloer eruit gehaald kon worden. Inmiddels is er een nieuwe pvc-vloer gelegd in dezelfde uitvoering als die in het Grandcafé van de Litserborg. Er werden gezellige zithoekjes gemaakt en een leestafel. Ook de opstelling van de stellingen werd veranderd. Wel met dezelfde materialen, want die waren nog uitstekend.

Juist nu hebben mensen behoefte aan leesvoer

Van Geest: ,,Ja, het is jammer dat we nu niet open kunnen. De lock-down van het coronavirus duurt vooralsnog tot 28 april. En we weten niet of dat wordt verlengd. Juist nu hebben kinderen en volwassenen behoefte aan boeken en leesvoer. Daarom hebben we daar wel wat op bedacht. Voor kinderen lezen we nu in filmpjes boeken voor. Die kunnen ze vinden op onze Facebookpagina maar ook bij ons op de site van de bibliotheek.”

Trolly met gratis af te halen boeken

Omdat de collectie boeken ook al een beetje met de stofkam is bekeken, zijn er een aantal boeken die niet meer in de collectie zitten. ,,Die staan nu in een trolly buiten bij de ingang van de Litserborg. Mensen mogen ze gratis meenemen als ze die boeken willen lezen. Daarna terugbrengen mag, zodat nog meer mensen er van kunnen genieten.”

Ook puzzels zijn in trek