Bibliotheek Den Dungen op slot voor verbouwing: ruimte krijgt gezellige huiskamersfeer

DEN DUNGEN - Moet je met een griep- of coronavirus je bed in, dan pak je in Den Dungen even mis op het lenen van een mooi boek bij de bibliotheek in Litserborg. Alle boeken zitten in blauwe bakken. De bibliotheek verbouwt en is dicht.

De betonnen vloer plakt nog flink. Dat zijn de lijmresten van de vloerbedekking die er lag. De stellingen en blauwe bakken vol boeken staan in de gang. De bibliotheek in Litserborg in Den Dungen is veranderd in een kale vlakte. Maar dat duurt niet heel lang. Want een nieuwe huisstijl, dezelfde als die het Grand Café in Litserborg heeft ondergaan, zal straks ook de bibliotheek opsmukken.

Quote Onze biblio­theek was toch wat oubollig geworden. De functies verandert naar ontmoe­tings­plek voor jong en oud Franny van Geest, Bibliotheek Den Dungen

,,Onze bibliotheek was toch wat oubollig geworden. Zeker als je in ogenschouw neemt dat bibliotheken qua functie zo veranderen de laatste jaren. Je wilt een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud, een informatiecentrum waar ook volop educatie mogelijk is en allerlei activiteiten. Zo hebben we nu Wim Daniëls uitgenodigd, boekenschrijver en taalvirtuoos. Deze bijeenkomst ging deze week niet door vanwege het coronavirus. Als de mensen hun kaartjes bewaren, dan komt het goed. We plannen die bijeenkomst later”, zegt Franny van Geest van de bibliotheek Den Dungen.

Bibliotheek krijgt nieuwe pvc-vloer

En dus moet het roer wat om in de Dungense bieb. ,,Dat doen we overigens wel stapje voor stapje. Niet alles tegelijk. Maar dit is wel een rigoureus begin. Want er komt eenzelfde pvc-vloer te liggen als in het Grand Café. Met een warme uitstraling, degelijk, duurzaam en heel vriendelijk in het onderhoud”, aldus Van Geest.

Volledig scherm De vloerbedekking is weggehaald. Er komt een nieuwe pvc-vloer in te liggen. © Domien van der Meijden

Als de vloer er eenmaal ligt, daar beginnen ze vandaag aan, kunnen alle stellingen en boeken weer terug de ruimte in. ,,We halen meer licht het pand binnen, er komt een fijne leestafel en gezellige hoekjes. Alle materialen worden hergebruikt. De spullen die we hebben zijn nog uitstekend. En we werken met gemeenschapsgeld. Dus doe je zuinig aan. We gebruiken zelfs nog halfvolle bussen verf die ook in het Grand Café zijn gebruikt. De bieb krijgt dezelfde warme uitstraling als het café.”

Ruimte van mediatheek wordt cursusruimte

De ruimte waar de mediatheek zat met dvd’s en video’s is inmiddels verdwenen. ,,Dat wordt een ruimte waar we straks computerlessen aan ouderen kunnen geven en het Taalhuis terecht kan met educatie. Die ruimte is voor meerdere educatieve doelen geschikt. We hopen dat de verbouwing op 16 maart klaar is. Dat is de planning. Maar door het coronavirus is niets meer honderd procent zeker. We zijn afhankelijk van de werknemers die de verbouwing uitvoeren. Als daar mensen van uitvallen duurt het werk wat langer.”

Collectie boeken ook onder de loep: stapje voor stapje