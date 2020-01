Bibliotheek Schijndel maakt zich op voor tweede van drie verhuizingen

Het is de tweede verhuizing voor de bibliotheek binnen nog geen twee jaar, want in februari 2018 verkaste de bieb al vanaf 't Spectrum naar de Hoofdstraat 90. En dan volgt eind dit jaar of begin 2021 de derde verhuizing naar de definitieve plek in het oude raadhuis op de Markt.



De bieb moet het oude winkelpand aan de Hoofdstraat nu verlaten omdat de eigenaar hier woningbouwplannen heeft. ,,Vrijdagochtend beginnen we met het inpakken van de hele collectie", zegt Marie-José Mathijsen van de bibliotheek. ,,We zijn al enkele dagen bezig met het inpakken van materialen.”