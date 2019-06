Bibliotheek Schijndel moet opnieuw verkassen

Nog één dagje uitverkoop bij Wereldwin­kel Gestel

6:41 SINT-MICHIELSGESTEL - De Wereldwinkel Sint-Michielsgestel doet vrijdagavond de deur op slot in de voormalige ijssalon in het Hoefijzer aan het Petrus Dondersplein. Zaterdag opent de splinternieuwe Wereldwinkel in de Oude Toren.