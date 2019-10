Bibliotheek Schijndel verkast tijdelijk naar oude gemeentehuis

De tijdelijke plek is in het nieuwere kantoorgedeelte van het oude gemeentehuis. Rechts hiervan staat het oude raadhuis, dat binnenkort wordt verbouwd door aannemersbedrijf Hazenberg. De oplevering van het oude raadhuis is gepland in oktober 2020, de opening eind 2020 of begin 2021. Die tijd moet de bibliotheek overbruggen op de tijdelijke plek in het gemeentehuis. Op de huidige locatie - een oud winkelpand aan de Hoofdstraat - wordt het contract, dat loopt tot 1 februari 2020, niet verlengd door de eigenaar.