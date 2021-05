Bibliotheken mogen weer open, maar niet die van Veghel en Schijndel

Huizen Langen Linden in Boxtel ‘vergeven’

7 mei De 51 koopwoningen in het plan Langen Linden in Boxtel die ontwikkelaar Dura Vermeer onlangs in de verkoop deed, zijn weg. Na een eerste loting werden er al 34 toebedeeld, de rest is door een tweede ronde aan de man gebracht. ,,Mooi om te zien ook dat zo’n driekwart van de woningen door Boxtelaren is gekocht. Is goed voor de doorstroming in onze gemeente”, aldus wethouder Désiré van Laarhoven.