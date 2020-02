Bieb Schijndel opnieuw stap dichterbij definitieve plek

Bea van Schaaijk zoekt een boek bij de letter H in het nieuwe, tijdelijke onderkomen van de bibliotheek in Schijndel. Ze weet precies waar ze staat. ,,Dit was de entree van het oude gemeentehuis van Schijndel", zegt Van Schaaijk (70), die van 1990 tot september 2001 wethouder was in Schijndel. ,,Hier had je een zitje voor mensen die moesten wachten. En daar had je de afdeling burgerzaken", wijst ze richting enkele boekenkasten verderop.

Vrachtwagen vol



Huurcontract niet verlengd

De tijdelijke verhuizing is nodig omdat de eigenaar van het oude winkelpand aan de Hoofdstraat het huurcontract niet wilde verlengen. Op deze locatie zijn woningen gepland. Aan de Hoofdstraat zat de bieb sinds februari 2018 nadat het moest vertrekken uit 't Spectrum om plaats te maken voor het nieuwe cultuurpodium. En nu is het wachten op de definitieve plek; het oude raadhuis op de Markt. Slechts enkele meters verderop dus. ,,Het is de bedoeling dat we over ongeveer een jaar kunnen verhuizen naar het oude raadhuis", weet Verbruggen. Bouwbedrijf Hazenburg is al druk doende om het oude raadhuis te verbouwen.

‘Het is hier niet heel uitnodigend’

Bea van Schaaijk ziet die plek helemaal zitten. ,,Deze plek is gelukkig tijdelijk. Het is hier niet heel uitnodigend voor mensen, hoewel het toch best druk is. In het oude raadhuis verwacht ik veel meer reuring. Daar komen ook de kunstcollectie en het servicecentrum van de gemeente. Een goede zaak, vind ik.”

Annelies van Kessel (38) en haar zoontje Thijs (3) hebben het ook goed naar hun zin in de ‘nieuwe’ bieb. ,,Ik vind het ideaal dat de bibliotheek in het centrum zit en blijft. Als mensen shoppen, lopen ze ook even de bieb in.”