Bierwedstrijden en alcoholspelletjes in Meierijstad roepen vragen op

Het team ‘Schijndel 65+’ staat bovenaan op het krijtbord in jongerencafé De Sok in Schijndel. Met drie sterren en 68 streepjes achter de naam; goed voor 368 meter bier. Iedere meter bier - een houten plank met 11 pilsjes voor de prijs van 10 - is goed voor een streepje. En na honderd meter bier volgt een ster. Het is slechts een voorbeeld van bierwedstrijden en alcoholspelletjes in veel cafés, zoals bier pongen of radje draaien.