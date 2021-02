Big Bazar Schijndel en Boxtel nu dicht, straks open én daarna voorgoed dicht

SCHIJNDEL/BOXTEL - De eigenaar van de formule Big Bazar, dat is de Mirage Retail Group, gaat zich richten op grotere filialen zoals die in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Daarom gaan zeker een kleine twintig kleinere filialen, zoals die in Schijndel en Boxtel, op termijn dicht.

Dicht, open en dan voorgoed dicht. Dat is de route die twee winkelfilialen van Big Bazar in Schijndel en Boxtel de komende tijd afleggen. Nu zijn de filialen van Big Bazar in Boxtel en Schijndel uiteraard dicht vanwege de lockdown met corona. En het is nog niet duidelijk wanneer de winkels hun deuren weer kunnen openen.

Nieuwe werkplekken zoeken

Wel is zeker dat de eigenaar van Big Bazar, de Mirage Retail Group, er voor kiest om een aantal kleinere filialen dicht te doen. En dus worden de winkels in Boxtel en Schijndel daardoor geofferd. Voor het personeel van de winkels die dicht moeten wordt zoveel mogelijk naar nieuwe werkplekken gezocht. Dat is voor de vaste krachten een geruststelling. Voor de jonge weekeindhulpen is het wellicht lastiger om elders te gaan werken.

Nog uitverkoop voorraad

Toch is het nog even wachten op een definitief einde van Big Bazar in de kleinere filialen. Na de lockdown wil de formule nog een tijdje open om de voorraad uit de winkels te kunnen verkopen. Als die uitverkoop is afgerond, gaan de kleine filialen voorgoed dicht.

Boxtelaren en Schijndelaren die in de toekomst artikelen van Big Bazar willen kopen, moeten op termijn dus uitwijken naar de grotere steden. Of online kopen, want Bol.com biedt deze artikelen ook aan.