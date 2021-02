Bij Thialf in Schijndel gelden strenge coronaregels, op natuurijs elders ook

Het scheelde niet veel, maar het ijs op de wielerbaan aan de Leemputtenweg in Schijndel is er klaar voor. ,,We hebben - ondanks de sneeuw - nog best een mooie ijsvloer. En zo lang het ijs goed is, blijven we open", zegt ijsmeester Toine van Heesch. Hij hoopt dat er in ieder geval maandag nog geschaatst kan worden, de dooi lijkt zich dan te melden. Bij Thialf gelden dit jaar strenge regels vanwege corona. Liefhebbers dienen online te reserveren. ,,Alleen met een ticket kom je op het ijs.”