Bij verkiezingen in Boxtel draait het nu vooral om wie wethouder wordt: is pluche belangrijker dan raad?

VIDEO Geen hertjes, maar zonnepane­len: dát is het schrik­beeld

7 oktober VEGHEL/SCHIJNDEL - Hans Rijkers kijkt vanuit zijn boerenbedrijf in Keldonk uit op bosgebied 't Lijnt. Maar hij vreest dat hij binnen enkele jaren alleen maar weilanden vól zonnepanelen ziet. En Rijkers is zeker niet de enige in Meierijstad die daar bang voor is.