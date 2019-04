Bijeenkomst in Boxtel over beleid voor senioren in de toekomst

Brandweer èn wethouder redden kat uit de boom in Biezenmor­tel

14:56 BIEZENMORTEL - Hoe vaak zal het voorkomen dat een wethouder samen met de brandweer een kat uit de boom redt? Toch gebeurde dat vanochtend in Biezenmortel. De Haarense wethouder Carine Blom (Progressief'96) redde het dier in nood. En niet omdat ze ‘dienstverlening’ in haar takenpakket heeft zitten, maar gewoon omdat het haar kat Hopjes, een bruine Burmees, was die niet meer uit de boom durfde.