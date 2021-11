Bijna als vanouds die Bokselse Kwis: ‘Iets minder deelnemers vanwege corona’

BOXTEL – Overal zoekende mensen met zaklampjes in de straten. De Bokselse Kwis, maar dan coronaproof. Elf minder teams dan in 2019, maar wel vier gefuseerde teams. Al met al een flinke opkomst.

,,Iets minder vanwege corona, maar er is sowieso wel wat terugloop,” legt medeorganisator Marc Cleutjens uit. ,,Maar niemand heeft afgezegd en iedereen heeft er zin in, werd ons al snel duidelijk. We zijn begonnen met organiseren op hetzelfde moment als altijd, en hielden er rekening mee dat alle spellen op anderhalve meter moeten plaatsvinden.”

In het gemeentehuis zijn mondkapjes verplicht. Terwijl burgemeester Ronald van Meijgaarden de eerste vraag van de nieuwsquiz stelt, is team Kwizfull Thinking in een andere ruimte druk bezig. Sander Vugs is het ‘slachtoffer’ van de opdracht om zoveel mogelijk wasknijpers aan zijn gezicht bevestigd te krijgen. Terwijl Lotte Bressers (10) nummer zeventien vastmaakt, op zijn lip, verzucht Vugs: ,,Ze zitten erg strak.”

Verklede dino’s

Overal is wat te doen: bingo in De Rots, en in het Processiepark staan zeven verklede dino’s uit het Oertijdmuseum. ,,De mensen moeten uitzoeken om welke dino’s het gaat”, verklaart bewoonster Ria Russchenberg, ,,én in welke groepen van de Heilig Bloedprocessie ze verkleed zijn.” Intussen prakkiseert Maarten van den Elshout van het team 3 Keer Is Scheepsrecht over de identiteit van de laatste twee dino’s. ,,Als we winnen, dan gaat ons geld naar het inhaalgala van het Jacob Roelandslyceum.”

Drukte en toewijding heersen in het hoofdkwartier van team BedirBox27 ft G-Force. ,,Onze teams zijn samengegaan”, legt Kübra Atalay uit. ,,Wij van BedirBox27 doen voor het eerst mee en G-Force is het winnende team van 2019. Leuk zo’n gevarieerd team.” Tegenover haar zit Linda van de Wiel van G-Force. ,,Onze families kennen elkaar goed. Leek me leuk om onze teams te fuseren.”

QR-code

Bij de derde buitenopdracht, in Café t Weekend, moeten de deelnemers – ridders en jonkvrouwen die samen paartjes vormen – hun QR-code laten zien. Terwijl de ridders gaan handboogschieten, krijgen de jonkvrouwen twee minuten de tijd om groene erwten en oranje linzen van elkaar te scheiden. Jonkvrouwe Gijs Kattevilder doet ‘haar’ uiterste best, maar legt het af tegen jonkvrouwe Lonneke van der Heijden die het schoteltje op de tafel omkiept en de linzen en erwten snel uit elkaar veegt. ,,Gaat zo veel sneller.” Intussen staat jonkvrouwe Vincent Baaijens bij de deur. ,,Eigenlijk ging ik voor die ridder daar, met die blauwe ogen. Maar ik word aan een andere ridder gekoppeld. Ook goed.”

