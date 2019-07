Bijna elke dag inbraken en vernielingen op landgoed Haarendael in Haaren

De gemeente Haaren weet daarvan, onder meer via klachten uit de buurt. De burgemeester heeft overlegd met de politie over deze probleemplek, aldus wethouder Harry van Hal (CDA). ‘Elke collega neemt de locatie een keer mee tijdens een surveillancedienst’, aldus een politiewoordvoerder. ,,Heel vervelend al die vernielingen. Maar het is aan de eigenaar om maatregelen te nemen. Wij helpen waar we kunnen”, zegt Van Hal. ,,Het is in niemands belang dat Haarendael verpauperd.”