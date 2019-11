Bijna elke zaterdag in de file bij milieustraat Boxtel: én dan komt Esch er nog bij

Foute Party Qmusic in Schijndel is volle (paarden)bak

10:25 SCHIJNDEL - Een volle (paarden)bak met 2200 feestgangers. Dat was de Foute Party van Qmusic, zaterdagavond in manege De Molenheide. Een dergelijk 'fout' feest met lekker veel gekkigheid gedijt prima in een dorp als Schijndel, luidde de algemene conclusie.