Binnenkort is ook de laatste lelijke tent bij afvalwaterzuivering Vion niet meer nodig

Woningen Meierij­stad langzaam van het gas af

14:51 VEGHEL - Inwoners van Meierijstad kunnen op 5 januari meedoen aan een digitaal vragenuurtje over gasloos wonen. Want de gemeente gaat de komende jaren steeds meer woningen afkoppelen van het gas, totdat er in 2050 helemaal geen aardgas meer nodig is.