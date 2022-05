Binnenlopen voor nieuw plan Achter den Eijngel

De bijeenkomst is van 17.00 uur tot 19.00 uur in gemeenschapshuis Orion. De Raad van State haalde vorig jaar het plan onderuit omdat de begrenzing tussen de wijk en de Heerenbeekloop niet goed was. In het nieuwe bestemmingsplan is dat rechtgezet en zijn ook de regels over de bebouwing nader omschreven. De gemeente Boxtel wil, om sneller te kunnen werken, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning tegelijkertijd in procedure brengen.