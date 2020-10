Binnensport met lege handen, nu sporthal De Run wordt geschrapt

BERLICUM - Binnensporters in Berlicum voelen zich stevig bij de lurven gevat. Zeker nu opnieuw de nieuwbouw van sporthal De Run door bezuinigingsperikelen wordt afgeschoten door de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,Het is onwerkbaar zo”, vinden ze.

De binnensporters die gebruik maken van sporthal De Run in Berlicum trakteren de politiek van Sint-Michielsgestel vanavond (donderdag) tijdens de begrotingsraad op een pittige ingezonden videoboodschap. Daaruit blijkt dat het water ondertussen wel aan de lippen staat met een veel te kleine sporthal De Run, die bovendien behoorlijk verouderd is.

Geen vooruitzichten

Peter van Eijndhoven van basketballvereniging Springfield: ,,Sint-Michielsgestel beloofde ons eerder al een nieuwe sporthal. Nu gaat het opnieuw niet door. En het ergste is nog dat er geen vooruitzichten worden geboden wanneer dan wel de sporthal eenmaal aan de beurt komt voor nieuwbouw. Dus staan we met lege handen.”

Ruimtegebrek

Van Eijndhoven noemt een aantal argumenten waardoor het bijna onwerkbaar wordt of fatsoenlijk een binnensportclub overeind te houden met de huidige situatie in sporthal De Run. ,,De hal is te klein. En door ruimtegebrek moeten we heel vaak uitwijken naar zalen en ruimten in Den Bosch. Dat maakt de binnensport, die toch al veel meer contributie moet vragen dan buitensport, extra duur. Maar zelfs met uitwijken zijn we er nog niet. Ook moet je op zeer ongunstige tijden laten sporten, zoals rond 16.00 uur ‘s middags. Kaderleden moeten vrije dagen opnemen om de jeugd te begeleiden met het basketball. Dat kun je niet vol blijven houden.”

Gedateerd

Ook de huidige accommodatie laat veel te wensen over. ,,De constructie van het gebouw zal zeker nog goed zijn. Maar ze is te klein. Bovendien zijn de kleedruimten en douches echt vreselijk gedateerd. Dan kun je cosmetisch nog wel wat doen, maar het is echt op. De hal is ook al tientallen jaren oud.”

Korfbal naar binnen

En ook al is de zaalvoetbal van BMC afgehaakt, dat neemt niet weg dat de druk op de bezettingsgraad van de sporthal afneemt. ,,Want ook hockeyclub Berlicum claimt ruimte voor zaalhockey in de winter. En de korfbal komt rond november weer binnen sporten. Shuttle Up zit er ook nog. Dus is het woekeren met de uren in een te kleine sporthal. We missen in feite altijd een veld.”

Samen praten voor oplossing

De grootste frustratie vindt Van Eijndhoven nog wel dat er geen vooruitzichten zijn op wanneer Sint-Michielsgestel dan wél aan een nieuwe sporthal De Run denkt. ,,Dus ik nodig de politiek uit, kom met ons praten. Proberen we samen te kijken wat er op termijn wél kan. Alleen maar zeggen dat we moeten uitwijken naar De Misse of Theereheide in respectievelijk Den Dungen of Gestel, dat is geen oplossing.”