Biomassaplein Boxtel kampt met Wet van Murphy

ANALYSEBOXTEL - Het is bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het gemeentebestuur dat de Boxtelse goegemeente belooft dat 'eind dit jaar het biomassaplein zal draaien'. Ook in 2020, maar of dit keer de belofte wel wordt ingelost?

Ietwat pontificaal slingerde de gemeente Boxtel onlangs een persbericht de wereld in. 'Provincie verleent subsidie voor nieuw regionaal biomassaplein' was de trotse annonce. Het deed sommige mensen de wenkbrauwen fronsen. Hoezo subsidie? Hoezo nieuw biomassaplein?

Versnipperen

De provincie heeft toch al in 2014 toegezegd dat er een kwart miljoen euro wordt bijgepast voor de ontwikkeling van een biomassaplein? En over dat plein wordt toch al sinds 2012 gesproken? Vier gemeenten (Best, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught) willen er snoeihout gaan versnipperen tot grondstof voor nieuwe duurzame, innovatieve producten. Die bedacht en ontwikkeld zouden moeten worden op het Greentechpark op het nieuwe industrieterrein Vorst B.

Het gaat, ondanks de vernieuwende toon van het persbericht, inderdaad om de al jaren geleden toezegde subsidie. Die van meet af aan in alle plannen als basis diende voor de financiële becijferingen. De voorwaarde voor het verkrijgen van het bedrag was aanvankelijk wel dat het biomassaplein op 1 januari 2019 moest draaien.

Maar een lintje is nooit doorgeknipt en zicht op wanneer dat wel gebeurt, is er niet. Ondanks de belofte in het persbericht dat dit jaar met de aanleg van het plein wordt begonnen.

De Wet van Murphy lijkt hier van toepassing. Dat begon al in de zomer van 2017 toen er een streep kon door de beoogde locatie, destijds in Liempde. Er werd een dassenburcht in de nabijheid aangetroffen. Het welzijn van de dieren ging voor en Boxtel, de trekker van het project, kon op zoek naar een andere plek. Die vond de gemeente op het nog aan te leggen bedrijventerrein Vorst B. Ook dat zorgde voor rumoer.

Uitgelekt

De locatie lekte uit via het Brabants Dagblad en zorgde begin 2018 voor veel onvrede in Lennisheuvel, dat het biomassaplein in de achtertuin krijgt. Ook omdat het gemeentebestuur aanvankelijk volhield dat er nog geen besluit was genomen.

Stikstof

Op het moment dat er eindelijk een vergunning kon worden aangevraagd, medio 2018, kwamen er bezwaren van Ondernemersvereniging SPIN, Rabobank (dat een datacentrum naast Vorst B heeft) en het bedrijf MSB. Die gelijk kregen waardoor de plannen (deels) over moesten. Daar kwam in september vorig jaar de stikstofuitspraak van de Raad van State nog overheen. Een wolk die nog niet is weggetrokken boven het nog braakliggende Vorst B. En die de realisatie ingewikkelder maakt.