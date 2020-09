Björn van der Doelen bij Podium Boxtel: coronaproof en tóch gezellig

Als 'de Parel van Brabant' beet Björn van der Doelen de spits af van het nieuwe theaterseizoen. Met een aantrekkelijke mix van verhaaltjes en liedjes. In plaats van 240 waren er nu 84 bezoekers. Maal twee, en beide keren uitverkocht. Waar veel theaters wegkwijnen, heeft Podium Boxtel een positief verhaal.

,,We waren het eerste theater in Nederland dat in juni al een programma had", vertelt Hettie van der Ven, bestuurslid van Podium Boxtel. ,,Dankzij de goede samenwerking van het bestuur met De Boxtelse Buren, het SintLucas, het impresariaat en de gemeente."

Een beetje spannend vond Van der Ven het wel, vlak voor de voorstelling. ,,We hebben ons zoveel mogelijk verplaatst in de bezoekers; met de richtlijnen van het RIVM en de overkoepelende organisatie van schouwburgen in ons hoofd.”

Huiskamer

De stoelen stonden twee aan twee, plus een tafeltje met een ledkaars. Daar konden de mensen hun drankjes en de inhoud van hun hapjestas op zetten, want eten en drinken in de foyer was niet toegestaan. Van der Doelen was zeer te spreken over de huiskamerachtige sfeer.

,,Het liefst heb ik de mensen bijna op schoot. Want letterlijke afstand creëert ook figuurlijke afstand. Dat is hier prima opgelost. Als de corona voorbij is, hoop ik dat dan ook nog ruimte is voor borreltafeltjes. Dan krijg je een mix van theater en café, zonder geroezemoes." En dat konden de bezoekers ook waarderen, zoals Mascha de Wit. ,,Hartstikke leuke voorstelling en superleuke ontvangst, heel gezellig. En geheel coronaproof. Ik hoop dat deze huiskamerachtige sfeer blijft, ook als we weer dichter bij elkaar mogen zitten. Echt supergoed gedaan."