‘Blauw kamperen’ op nieuwe camping in Liempde

Boxtelaren grijpen mis op corona-ommetje langs de kikkerpoel Box­tel-Oost

25 maart BOXTEL - Het ommetje langs de kikkerpoel in Boxtel-Oost is zeker in coronatijd heel populair. Maar helaas voor veel Boxtelaren: de wandelbrug over de Dommel bij de Kaarsenmaker is dicht en de houten vlonder naar het Hulserstraat gesloopt. Komt die ooit nog terug?