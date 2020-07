Blauwe Scholk in Den Dungen wordt gesloopt omdat pand niet veilig is: ‘Er vallen stukken van de schoorsteen’

DEN DUNGEN - Het gebouw ‘De Blauwe Scholk’ in Den Dungen gaat tegen de vlakte. Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel besloten. De belangrijkste reden: het gebouw aan de Bosscheweg in de kom van het dorp is niet veilig.

,,De Blauwe Scholk staat al vanaf 2014 leeg”, aldus wethouder Lianne van der Aa. ,,Dat is te merken. Het wordt er gevaarlijk. Er vallen stukken van de schoorsteen en het dak. Er stonden al hekken om een deel van het pand. Die komen er nu ook aan de voorkant.”

Markante voor- en zijgevel misschien behouden

Onderzoeken moeten onder meer uitwijzen of er asbest in het pand aanwezig is. Bovendien wordt bekeken of de voor- en zijgevel van de voormalige meisjesschool uit 1894 voor het Dungense dorpsgezicht behouden kunnen blijven. De bedoeling is om binnen vier tot negen maanden te beginnen met de sloop. ,,Het moment van de sloop hangt samen met wat we aan gaan treffen. Er moeten bijvoorbeeld geen bijzondere beesten in het pand zitten”, aldus Van der Aa gistermiddag.

Nieuwe stap in centrumplan Den Dungen

De sloop is een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van het centrum van Den Dungen. De gemeente wil vanwege de bezuinigingen leegkomende en leegstaande gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk afstoten en verkopen.

Het is nog niet precies duidelijk wat er op de plek van het voormalige gemeenschapscentrum annex kinderdagverblijf, dans- en/of meisjesschool komt.

,,We willen iets in de stijl van de huidige Blauwe Scholk met een pleintje ernaast”, aldus wethouder Ed Mathijssen van ruimtelijke ordening. ,,Een combinatie van appartementen voor senioren en/of starters met op de begane grond winkels en/of kantoren met oude en nieuwe kenmerken kan mooi worden. Dat zegt nog niets over de grootte en de prijzen van de appartementen die daar aan vasthangen. We willen meer reuring en verbinding in het centrum van Den Dungen. Dat blijkt ook uit de visie ‘Ruimtelijke Ontwikkeling Den Dungen’ die door de gemeenteraad is vastgesteld.”

Bouwplan ‘Wonen op de Donk’

Op dit moment is De Blauwe Scholk nog onverkoopbaar en zijn de gebruiksmogelijkheden van de grond nihil omdat er een varkens- en melkveebedrijf in de buurt ligt. De denkbeeldige stankcirkel die door het gebouw loopt is binnenkort verdwenen omdat de familie Van Grinsven hun veehouderij aan de Donksestraat gaat saneren. Op hun grond van anderhalve hectare staan in het (concept)plan ‘Wonen op de Donk’ rond de veertig verschillende typen woningen getekend. ,,We gaan onze ideeën nog met de inwoners bespreken”, aldus initiatiefnemer Frans van Grinsven.

,,Dat is inderdaad aan de westkant, maar tegen het centrum”, aldus wethouder Mathijssen. ,,In het groene gebied aan de westkant doen we de eerste tien jaar niets meer. We kunnen in het centrum en aan de oostkant bij de wijk Jacobskamp voorlopig nog genoeg woningen bouwen.”