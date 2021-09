Blijven de caravans komend jaar massaal aan de straat staan?

Liempde in ban van archeolo­gie: op zoek naar ‘verhalen’ in je eigen achtertuin

28 september LIEMPDE - Wordt Indiana Jones and the kingdom of Liempde binnenkort een kaskraker in de bioscopen? Nee, niet heus. Wél correct is dat het dorp meer en meer in de ban komt van de archeologie. In D’n Liempdsen Herd deed archeoloog Johan Verspay tijdens een lezing een boekje open over lokale gemeenschappelijke initiatieven op dit terrein.