Blinden kunnen veilig wandelen in centrum Gestel met voelplattegrond: ‘ik voelde me er niet veilig meer’

De doofblinde Louis Matthijsse is de eerste die de kaarten in reliëf bevoelt. In het voormalige gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein vertelt de 59-jarige Matthijsse dat hij bij wandelingen met zijn hond al een tijdje het centrum mijdt: ,,Ik voel me er niet veilig meer.''

De eerste reactie van Mathijsse op de plattegrond: ,,Ik had het me anders voorgesteld. Meer als een maquette, zoals in sommige andere plaatsen.'' Al onthoudt hij zich nog van een definitief oordeel, de blinde man is toch positief over het resultaat. Een geruststelling voor de gemeentefunctionarissen. ,,Want'', zo zegt wethouder Ed Matthijssen, ,,het dorp is van iedereen. Ook de bewoners van Kentalis moeten zich hier vrij kunnen bewegen.''