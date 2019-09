'Bloed, zweet en tranen' drijven over de Dommel

De Boxtelse kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99 verbeeldde de slag om Boxtel in 1794 met honderden zelfstandig drijvende soldaatjes, die tussen alle boten door bewogen. Overeind blijven of sneuvelen, dat moest de vaartocht uitwijzen. Basisschool De Spelelier voer mee met een fraai bruggenbouwwerk waarmee de platgebombardeerde bruggen in Boxtel tijdens de Tweede Wereldoorlog werden herdacht. Twee meisjes in het wit symboliseerden midden op een voor de gelegenheid gebouwde brug de hereniging van gezinnen. Teejatergroep Orion uit Lennisheuvel liet de tegenstelling zien tussen vrijheid in 1945 en vrijheid anno nu. Een wanhoopskreet om wifi maakte eenvoudig maar pijnlijk duidelijk dat de tijden veranderd zijn.