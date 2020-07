Bloemenwijk in Schijndel krijgt na jaren wachten een nieuw wijkcentrum

Op allerlei manieren probeert de wijkraad Bloemenwijk in Schijndel het verouderde wijkcentrum aan de Papaverstraat ‘nog fleurig te laten lijken', zoals voorzitter Jan Netten het verwoordt. ,,We hebben onlangs nog nieuwe bloemen in de potten gezet. Maar je kunt nu echt niet meer verbloemen dat het gebouw heel erg verouderd is.”

Zeker 30 sociale appartementen

En dus is de wijkraad maar wat blij dat er nu eindelijk een nieuw wijkcentrum aankomt. Plus 39 sociale huurwoningen - waarvan ruim 30 appartementen - op het veld aan de Papaverstraat, in het hart van de wijk. Het gemeentebestuur van Meierijstad en woningcorporatie Woonmeij tekenen op dinsdag 21 juli een samenwerkingsovereenkomst.

Dat doen de wethouders Jan Goijaarts (CDA) en Rik Compagne (HIER) samen met bestuurder Mark Wonders van Woonmeij in het oude gebouw van basisschool De Vossenberg, dat al jaren dienst doet als wijkcentrum.

,,Sinds het vertrek van De Vossenberg in 2012 naar de overkant van de Boschweg is er al sprake van nieuwbouw", weet Netten. Het nieuwe wijkcentrum komt in de plaats van het oude schoolgebouw én wijkgebouw De Kajuit aan de Houtstraat. De gebruikers van beide wijkgebouwen konden het lange tijd niet eens worden over het nieuwe wijkcentrum, dat is een van de oorzaken van de jarenlange vertraging.

‘Hopelijk begin volgend jaar de schop de grond in’

Maar nu gaat het er dus eindelijk van komen. ,,We hopen dat begin volgend jaar de schop in de grond kan", zegt wethouder Goijaarts. Het plan moet eerst nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. ,,Eind dit jaar zou het bestemmingsplan rond kunnen zijn.”

Volledig scherm Het wijkcentrum aan de Papaverstraat in de Schijndelse Bloemenwijk wordt vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe komt iets verderop. © Robèrt van Lith/BD

Oude gymzaal gaat als eerste plat

Het is de bedoeling dat de oude gymzaal als eerste tegen de vlakte gaat. Op deze plek is het nieuwe wijkcentrum gepland. Goijaarts: ,,Op deze manier kunnen we De Kajuit en het wijkgebouw ‘Vossenberg’ voorlopig openhouden. Pas als het nieuwe wijkcentrum klaar is, kan er begonnen worden met de sloop van de oude school.”

Wat er gebeurt op de plaats van De Kajuit is nog niet afgekaart. Ook deze locatie is in beeld voor sociale woningbouw. Goijaarts: ,,De Kajuit blijft voorlopig open. Pas als dit nieuwbouwplan helemaal rond is, gaan we kijken wat we met de locatie ‘Kajuit’ gaan doen.”

‘Verrijking voor de wijk’

Volgens Jan Netten is het toekomstige wijkcentrum een ‘verrijking’ voor de Bloemenwijk, die het laagste ‘rapportcijfer’ scoorde in heel de gemeente Meierijstad. Hoe wijkbewoners reageren op de plannen voor sociale huurwoningen, kan Netten moeilijk inschatten. ,,Veel bewoners zullen blij zijn. Maar sommigen misschien minder blij omdat op het veld veel woningen komen. We gaan het zien.”

Het Brabants Dagblad besteedt in een korte serie verhalen aandacht aan de Bloemenwijk in Schijndel. Dinsdag 14 juli stond het eerste deel in de krant en op deze website.

Volledig scherm Bewoners van de Bloemenwijk in Schijndel luisterden enkele jaren terug in het bestuurcentrum te Sint Oedenrode naar de sprekers over een nieuw wijkgebouw. Fotograaf: Van Assendelft/Jeroen Appels © Van Assendelft Fotografie