Bloemenwijk in Schijndel snakt naar een nieuw hart

En weer dumpt iemand een kip of konijn over het hek van het dierenpark

25 juli DE MEIERIJ - Een dwergkonijntje dumpen? Niet doen alsjeblieft, vragen beheerders van dierenparkjes in de Meierij met grote klem. Want waar laten zij zo’n beestje? Niet bij de Vlaamse reuzen natuurlijk. En twee vreemde hanen in een kippenhok geeft ook alleen maar mot.