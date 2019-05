Blokhut De Vonder te koop voor kinderopvang

Wethouder krijgt twee weken om te schikken met familie op Foodpark in Veghel

6:16 VEGHEL - Wethouder Jan Goijaarts krijgt van de politiek in Meierijstad veertien dagen de tijd om met familie Van den Braak aan de Kempkens in Veghel tot een schikking te komen. Het college wil het garagebedrijf deels onteigenen. Maar de politiek is daar zeer kritisch over.