BMX-club uit Schijndel slachtoffer van inbraak in clubhuis

Overzicht + video Jaarwisse­ling vol incidenten in Brabant: branden, drukte in ziekenhui­zen en agenten aangereden door dronken vrouw

1 januari Het was een jaarwisseling met de nodige incidenten in Brabant en de Bommelerwaard. Naast de nodige branden raakten twee agenten zwaargewond nadat een beschonken vrouw op een politiewagen knalde en raakte een man gewond door vuurwerk in Heesch.