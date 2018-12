Boek 'Hoe word ik beroemd’ kan bij Isa (9) in de prullenbak: ze wint wedstrijd Viral Fabriek

Voordat ze aan de wedstrijd begon, vertelde ze Brabants Dagblad dat ze een boek onder haar kussen heeft liggen en er vaak in leest. Dat boek heet 'Hoe word ik beroemd.’ Dat boek kan nu in de prullenbak. Want inmiddels is Isa een tv-bekendheid. En in ieder geval ‘wereldberoemd’ bij haar op school en in Den Dungen.