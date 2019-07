‘Boek lenen na je muziekles of voordat je gaat bridgen: hoe leuk is dat?’

SINT-MICHIELSGESTEL - Ze zijn met de neus in de boter gevallen, zo vinden ze zelf. De bibliotheek De Brenthof zit op de nieuwe plek in De Meander veel beter. De bibliotheek in Gestel gaat er profijt van krijgen. ,,Na de muziekles of net vóór het bridgen nog even een boek lenen of terugbrengen. We gaan het zeker drukker krijgen”, zegt Elly van Hoof van de bieb.

Onder het glazen dak van het gemeentehuis is de bibliotheek van Sint-Michielsgestel in de publiekshal neergestreken. Elly van Hoof en haar collega’s hebben het druk de eertse weken. Ze schenken koffie aan de gasten die voor het eerst in de nieuwe bibliotheek komen rondsnuffelen en de weg leren ontdekken in de grote nieuwe, verrolbare boekenkasten. Er wordt ook volop uitleg gegeven over hoe je boeken leent via het elektronische systeem, vlakbij de trap naar boven in het gemeentehuis.

Met piepende bandjes boeken aan de kant

De nieuwe bibliotheek vormt nu het hart van het nieuwe gemeenschapshuis De Meander. En als er carnaval losbarst? Geen probleem, een tractor met voldoende pk’s rijdt straks met piepende bandjes de volle boekenkasten aan de kant voor het volksfeest dat vorig jaar nog in De Huif werd gehouden.

Elly van Hoof, vestigingscoördinator regio van Babel voor de locaties Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel en Berlicum, merkt al dat de bibliotheek nu volop in de ‘reuring’ van het gemeentehuis zit. ,,Nu zitten we hier nog alleen met nieuwkomer Bint welzijn erbij. Maar dit najaar komen de meeste andere gebruikers van De Huif ook deze kant op. We gaan zeker merken dat we het veel drukker krijgen. Want het is natuurlijk aantrekkelijk als je muziekles hebt of komt bridgen, dat je met een paar extra minuten erbij dan een boek kunt komen lenen of terugbrengen. Daar gaan we profijt van ondervinden in het aantal uitleningen en aantal leden.”

Samenwerken met anderen

Van Hoof ziet ook voor zich dat er allerlei nieuwe ‘dwarsverbanden’ gaan ontstaan tussen verenigingen, clubs en de bibliotheek. ,,We gaan vaker thematisch met elkaar samenwerken. Misschien is het wat kort dag, maar rond de viering van 75 jaar bevrijding in Brabant wil de heemkundevereniging al graag samenwerken. Maar dat kun je je ook voorstellen met het jeugdhonk van Bint dat hier komt te zitten. Zij willen rond Halloween samenwerken. Nou, wij hebben griezelboeken genoeg.”

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Volgens Van Hoof komt ook het Taalhuis in De Meander te zitten. ,,Een aantal organisaties werken in het Taalhuis samen om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat betekent dat er spreekuren komen waar allochtonen en autochtonen zich kunnen melden als ze beter willen leren lezen, schrijven of de Nederlandse taal spreken. Taalmaatjes helpen mensen vooruit die graag de taal meester willen worden.”

Volledig scherm De nieuwe bibliotheek in De Meander in Gestel. © Domien van der Meijden

De bibliotheek blijft ook voor de jeugd allerlei activiteiten doen, vooral in een speciale hoek met zitjes, aan de binnenzijde van drie boekenstellingen, mooi afgeschermd van de bezoekers. ,,Zoals de Voorleeshond en voorlezen op vrijdagen. Het is zo belangrijk dat kinderen lekker lezen. Meters maken, noemen we dat. Als ze vijftien minuten per dag lezen of voorgelezen worden, leren ze op jaarbasis duizend nieuwe woorden kennen. Dat is voor je ontwikkeling van groot belang. De fantasie en de creativiteit van een kind groeien er enorm door. Lezen maakt, net als reizen, mensen innerlijk veel rijker.”

