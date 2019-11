Boek over boeventweeling die Loon op Zand, Den Dungen en Sint-Michielsgestel teisterde

Een compleet verzonnen verhaal dat als waarheid werd gepresenteerd, daar begon het mee. ,,Ik interviewde een keer een vrouw met een heel mooi levensverhaal. Ze had Auschwitz overleefd en zo. Maar ik had het gevoel, dat het niet helemaal klopte. Dus ben ik het archief in gedoken. En wat denk je: bleek het geheel gefantaseerd te zijn. De vrouw had als vrijwilliger in een joods bejaardentehuis gewerkt en had al die verhalen die ze daar hoorde aan elkaar geknoopt en daar haar eigen verhaal van gemaakt.’’

Verhaal met moord en doodslag lag in het archief

Met een grote glimlach vertelt schrijfster Steffie van den Oord hoe ze zo op een mooi onderwerp voor een boek kwam. Dat vervolgens de aanleiding was voor De gebroeders B., haar nieuwste roman. ,,Die vrouw met haar fantasieverhaal heeft me achteraf gezien een heel grote dienst bewezen, want zo kwam ik in het archief terecht. Toen ik daar was, was ik wat teleurgesteld dat het verhaal van de vrouw van geen kanten klopte. Een beetje gekscherend vroeg ik aan een jongen achter de balie of hij dan geen ander verhaal voor me had, iets met bloed, moord, doodslag, liefde, avontuur.’’

Dat hád hij: het werd na bestudering van de archiefstukken uiteindelijk een roman over een liefdesmoord in Nijmegen in 1712. ,,Toen ben ik echt verslingerd geraakt aan die archiefstukken. Want het zijn verhalen van mensen die lééfden.’’

Nijmeegse liefdesmoord moest het afleggen

Ze was ervan overtuigd dat nergens in Nederland zo’n goed verhaal lag te verstoffen als dat over de liefdesmoord in Nijmegen. ,,Totdat ik dat zei tijdens een lezing en iemand in het publiek zijn vinger opstak en zei: ik weet een beter verhaal.’’

Het was het verhaal van een grote roversbende die tien jaar lang - tussen grofweg 1790 en 1799 - zijn gang kon gaan en werd aangevoerd door twee broers, de tweeling Frans en Jan Bosbeeck. ,,Ik naar het Nationaal Archief in Den Haag. Daar lag meer dan een meter archiefmateriaal.’’ Getuigenverslagen, verhoren, zelfs een zilveren munt uit de buit die had gediend als bewijsstuk trof ze er aan in de mappen.

Antwerpse broers sloegen toe

,,De twee broers bleken uit de achterbuurten van Antwerpen te komen en hadden zich opgewerkt tot bendeleider.’’ Ze trokken de wijde regio in en pleegden roofovervallen tussen grofweg Hamburg en Parijs. Den Dungen, Loon op Zand, Sint-Michielsgestel, de lijst met plaatsen waar de broers toesloegen, is schier eindeloos.

Ze vond verhalen van een 'plofkraak' in het veerhuis in Overasselt. ,,Met een boomstam ramden ze de deur in.''



Ze belde aan bij het eeuwenoude huis en de bewoners lieten haar een kluis zien die ze bij een renovatie onder de vloer hadden aangetroffen. ,,De kluis waar de broers met hun handen aan gezeten hebben. Hoe dichtbij is dat?!’’



,,In Nijmegen beroofden ze een juwelier. Ze reden te paard weg, met geldzakken achterop, en zijn vervolgens helemaal achtervolgd, totdat ze in Valkenburg konden worden gearresteerd. Dat op zich is al een avonturenroman.’’

Villa Volta

Een roversbende die echt bestaan heeft, spreekt tot de verbeelding. Net als de legende van de bokkenrijders, de roversbende die actief was in de regio Loon op Zand. De Efteling bedacht zelfs een sage met ‘bokkenrijder’ Hugo van den Loonsche Duynen voor de attractie Villa Volta.



De gebroeders B. is niet alleen spannend door de criminele avonturen. De broers blijken elkaar uiteindelijk niet meer te vertrouwen, richten ieder een eigen bende op, en willen met hun clandestien vergaarde rijkdom op enig moment ook wel respect van de gewone burgerij. ,,De een wil trouwen met een dame uit de hogere klasse om hogerop te komen, de ander begint een zeepfabriek, misschien wel de eerste witwasserij van Nederland.’’

Einde in Den Bosch

Zo komen ze beiden in Den Bosch terecht. Of het hen is gelukt hun criminele leven vaarwel te zeggen? ,,Dat ga ik niet verklappen’’, zegt een lachende Van den Oord, die uiteraard hoopt dat haar boek een bestseller wordt. Dat zou niet voor het eerst zijn: haar allereerste, Eeuwelingen, ging meer dan 60.000 keer over de toonbank. ,,Daarvoor heb ik stokoude mensen geïnterviewd. Dat was levende geschiedenis.’’



Aan dat boek was ze begonnen, toen ze nog als journalist bij VPRO Radio werkte. ,,Ik kon die verhalen voor de radio niet kwijt.'' Het succes zorgde dat ze ontslag kon nemen om zich helemaal aan het schrijversvak te wijden.



Dat schrijven doet ze voor een belangrijk deel in het bos. ,,Elke dag ga ik het bos in, met een pen en een schrift. Ik doe alles eerst nog met de hand. Pas in een latere fase voer ik de tekst in op de computer.’’